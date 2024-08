Perigoso: Amazonas tem municípios com qualidade do ar no pior nível

Manaus/AM - Lábrea, no Sul do Amazonas, atingiu na noite desta quinta-feira (28) a pior qualidade do ar do Amazonas, cujos 62 municípios estão tomados pela fumaça das queimadas.

Segundo o sistema do Índice de Qualidade do Ar (AQI), em tempo real, a poluição em Lábrea é classificada como "perigoso", pior que o "muito insalubre" e o 6º e último nível existente na medição, que indica efeitos mais graves para a saúde de toda a população. O nível atingido foi de 400 μm/m³ (micrómetro por metro cúbico de ar). Outro município em nível "perigoso" de poluição nesta quinta-feira foi Humaitá, com 391μm/m³.

Em Manaus, onde o ar é considerado "pouco saudável" (o 4º nível de 6), a maioria dos bairros registrou uma média próxima a 170μm/m³. Apuí está no penúltimo nível, o "muito insalubre", com 263μm/m³, assim como outras regiões como Manicoré (229), e o Careiro da Várzea (198).

Lábrea também é líder de queimadas no Amazonas. Junto com Apuí, o Lábrea lidera a lista dos 21 municípios que concentram 50% dos focos de queimadas e incêndios na floresta da Amazônia, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Na quarta-feira (21/8), após reunião com governadores da região amazônica, o governo federal anunciou a criação de três bases interfederativas para aumentar a cooperação entre União e estados no combate aos incêndios na Amazônia. Os representantes federais e estaduais concordaram também em intensificar ações de fiscalização em regiões críticas nos eixos da BR-319, da BR-230 e da BR-163.