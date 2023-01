Pauderney assume Sedecti com missão de defesa da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) tem um novo titular, o engenheiro e ex-deputado federal, Pauderney Avelino. Reconhecido pelo seu diálogo com a indústria e diversos ramos da economia amazonense, o novo secretário da Sedecti afirma que irá fortalecer os modelos econômicos do estado e atrair investimentos para o Amazonas, conforme determinação do governador Wilson Lima.

Por seis vezes eleito deputado federal, o novo secretário da Sedecti tem o perfil técnico-político e carrega a marca de ser um defensor da Zona Franca de Manaus (ZFM). Avelino foi diretor da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam) e teve forte atuação na Câmara dos Deputados, em Brasília, em prol da segurança do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Nomeado pelo governador Wilson Lima, nesta quinta-feira (17), Pauderney agradeceu a confiança depositada. “Vou encarar como uma missão que o governador está me dando, para defesa da Zona Franca de Manaus. Para isso, vamos contar técnicos especializados, altamente competentes do Governo do Estado, para montarmos um time de altíssimo nível e irmos a Brasília discutir essa matéria (reforma tributária). Tenho certeza que iremos trabalhar para proteger e evitar danos ao nosso modelo econômico”, afirmou Avelino.

“Seguindo a orientação do governador Wilson Lima, a quem agradeço a confiança, vamos trabalhar para desenvolver economicamente o estado como um todo, tanto a nossa capital, como o interior do Amazonas”, finalizou o secretário

Desenvolvimento

A Sedecti é o órgão do governo responsável por desenvolver o planejamento estadual e coordenar as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, ciência e inovação do Amazonas.

A Sedecti também é responsável pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), que tem como atribuição assessorar o estado nas questões do desenvolvimento social e econômico, e também, aprovar, com base nos pareceres técnicos emitidos pela Secretaria, os projetos de empreendedorismo privados, visando a concessão de incentivos fiscais e extrafiscais do estado, conforme a legislação vigente.