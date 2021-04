‘Páscoa Solidária’ entrega chocolates para crianças carentes em Manaus

Objetivo – A campanha tem como objetivo arrecadar chocolates, em parceria com as secretarias de Estado, para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas por instituições sem fins lucrativos, e distribuição em comunidades em situação de extrema pobreza. Dessa forma, a ação traz a possibilidade de fomentar a humanidade, cidadania e amor ao próximo.

Instituição – O MCVE se propõe a intervir e trabalhar com as famílias, crianças e adolescentes que se encontram suscetíveis aos diversos riscos sociais e pessoais, desenvolvendo diversos projetos que visam, sobretudo, a participação, o fortalecimento de vínculos familiares, bem como o processo de empoderamento de seus beneficiários.

O coordenador do Movimento Comunitário Vida e Esperança (MCVE), Janiel de Oliveira, expressou gratidão ao FPS pela ação realizada no local, onde mais de 70 crianças de 4 a 11 anos de idade, do bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, receberam, além de chocolates, brinquedos doados pela campanha.

Manaus/Am - A campanha “Páscoa Solidária”, está realizando entrega de chocolates recebidos por meio de doações de servidores das secretarias de Estado. As doações estão sendo entregues por meio das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em parceria com o FPS.

