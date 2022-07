Para exigir prestação de contas autor deve provar irregularidades

Manaus/AM - O Juiz Federal Diego Oliveira, da 9ª Vara Federal do Amazonas, julgou improcedente a ação de exigência de contas promovida contra Antunes Bitar Ruas, ex Prefeito do Município de Santo Antônio do Içá, no Amazonas, rejeitando o pedido de ressarcimento ao erário por valores supostamente má administrados pelo requerido enquanto gestor municipal, referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola. Leia mais em Amazonas Direito.

