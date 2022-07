Homem é achado morto após pular de flutuante no Rio Solimões no Amazonas

Amigos e populares que estavam no local fizeram buscas e em seguida mergulhadores também chegaram para procurá-lo. Alguns minutos depois, Douglas foi encontrado já sem vida no local.

O acidente ocorreu na Comunidade Vila Nova, Furo do Paracuúba. A esposa de Douglas contou que ele estava pulando no Rio Solimões e de repente, não retornou mais a superfície.

Manaus/AM – Douglas Brelaz de Souza, 35, morreu afogado nesse domingo (3), enquanto aproveitava o dia de lazer com a família em flutuante no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

