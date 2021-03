Pacto Nacional: governadores querem medidas restritivas para todo Brasil

Manaus/AM - O ministro da saúde, Eduardo Pazuello deve se reunir daqui a pouco com 22 governadores para tratar do “pacto nacional”, um pacote de medidas restritivas que os líderes veem a necessidade de implementar em todo o país para conseguir conter o avanço da covid-19 no país.

A ideia é que todo Brasil esteja alinhado e tomando os mesmos cuidados. A princípio, a ideia é que essas restrições, que incluem a circulação de pessoas e outros pontos, funcionem pelo prazo de uma semana.

A partir daí, essas medidas podem ser prorrogadas se o resultado for eficaz. O mesmo sistema está sendo adotado nos EUA e outros países e tem dado muito certo. Segundo os governadores, eles entendem que se avanço da covid for contido em um estado e em outro não, estaremos “enxugando gelo”, como colocou o governador do Piauí, Wellington Dias.

Além do pacote de restrições, os representantes dos estados também cobram mais agilidade na aquisição de vacinas e na imunização da população. Até ontem (7), o Brasil só tinha imunizado pouco mais de 3% da população.

Dos governadores que assinaram o documento do pacto nacional e da reunião de hoje apenas os líderes do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso não constavam na lista ainda.