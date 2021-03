Governadores se reúnem com Pazuello e defendem pacto nacional contra Covid

Manaus/AM - O governador do Amazonas e mais os governadores de 20 estados e do Distrito Federal, se reúnem nesta segunda-feira (08), com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello e representantes da Fiocruz para definir estratégias de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Depois do colapso em Manaus, em janeiro deste ano, o resto do país têm registrado alta nos casos da doença levando o Brasil a registrar por dias seguidos recordes de morte pela Covid-19.

De acordo com o Sistema Globo, os governadores defendem um 'pacto nacional' com medidas restritivas e preventivas que ajudem a atenuar o pico da pandemia de Covid-19 registrado nas últimas semanas.

Apenas os governadores dos estados de Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Acre ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Confira a lista dos governadores que devem se reunir no Rio de Janeiro para discutir medidas para conter o avanço da Covid-19 no Brasil;

- governador do Alagoas, Renan Filho (MDB);

- governador do Amapá, Waldez Góes (PDT);

- governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC);

- governador da Bahia, Rui Costa (PT);

- governador do Ceará, Camilo Santana (PT);

- governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB);

- governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB);

- governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM);

- governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB);

- governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM);

- governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo);

- governador do Pará, Helder Barbalho (MDB);

- governador da Paraíba, João Azevedo (PSB);

- governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD);

- governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB);

- governador do Piauí, Wellington Dias (PT);

- governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC);

- governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT);

- governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB);

- governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL)

- governador de São Paulo, João Doria (PSDB);

- governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD).