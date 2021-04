Operação Tamoiotatá reforça ações de combate ao desmatamento no Amazonas

Manaus/AM - A operação Tamoiotatá deu início a segunda fase para fiscalização e combate ao desmatamento e queimadas no sul do Amazonas. Uma das bases de ações de comando e controle é no município de Humaitá, interior do Estado, onde equipes ambientais e policiais estão atuando em conjunto, com base em imagens de satélite, para evitar queimadas.



A operação conta com apoio estratégico e tático dos órgãos do sistema de segurança pública e suporte tecnológico para detectar as áreas de desmatamento.



Foram instaladas no município câmeras de monitoramento para verificar a entrada e saída de veículos, com possíveis cargas de madeiras ilegais. Em uma das ações, foi encontrada uma área com mais de 266 mil hectares desmatada.