Operação da PF destrói dragas e embarcações de garimpos ilegais no Amazonas

Manaus/AM - Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ibama e a Polícia Nacional da Colômbia, destruiu sete dragas e duas embarcações que eram utilizadas no garimpo ilegal de ouro na região dos municípios de Japurá e Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas.

A Operação Fronteira de Ouro, ocorreu durante os dias 1, 2 e 3 de dezembro no território brasileiro e colombiano. Na ocasião, foram localizado garimpos ilegais, embarcações e equipamentos.

Devido à localização de difícil acesso para realizar a apreensão e remoção dos mesmos, a equipe optou por destruir o material. Ao todo foram inutilizadas sete dragas grandes, uma embarcação, um retro e uma balsa de combustível que eram empregadas na extração ilegal do minério na região.

Para esse trabalho em solo brasileiro, a Polícia Federal destacou cerca de 10 policiais treinados para realizar abordagens táticas a embarcações. A ação também contou com o trabalho de explosivistas policiais e agentes do Ibama. Já em solos colombianos, a ação contou com os Policiais da PNC para dar apoio e realizar, concomitantemente, a operação de cunho internacional.