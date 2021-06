Operação contra pornografia infantil cumpre mandados de busca no Amazonas

Manaus/AM - Uma operação contra pornografia infantil cumpre, na manhã desta quarta-feira (9), 176 mandados de busca, em 18 estados e cinco países.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os mandados são cumpridos em SP, RJ, PA, ES, RO, MT, PR, CE, GO, MS, SC, RN, AL, PI, BA, MA, AM, RS, além da Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

Ao menos 24 pessoas no Brasil e quatro no Paraguai já foram presas em flagrante. O número pode aumentar ao longo do dia, durante o cumprimento dos mandados.

As penalidades para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão, desde quem armazena material de pornografia infantil, para quem compartilha esse tipo de conteúdo e para quem o produz.