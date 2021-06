Governo do Amazonas retoma aulas e atividades presenciais nesta quarta

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto reforça que a rede retornará no sistema híbrido, com aulas presenciais e on-line, seguindo o planejamento que já vinha sendo executado.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas informa que as escolas da rede de ensino do Estado e os órgãos da administração estadual retomarão as atividades presenciais nesta quarta-feira (09).

