Omar ultrapassa Arthur e lidera pesquisa ao Senado

Manaus/AM - Pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24), mostra os índices de intenção de voto para senador pelo Amazonas. O candidato à reeleição Omar Aziz (PSD) tem 29% das intenções de voto. A pesquisa é encomendada pela Rede Amazônica.

Com 800 pessoas ouvidas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses, a margem de erro da pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022, é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Veja o resultado da pesquisa estimulada:

Resposta estimulada e única, em %:

Omar Aziz (PSD): 29%

Arthur Neto (PSDB): 25%

Coronel Menezes (PL): 12%

Luiz Castro (PDT): 8%

Pastor Peter Miranda (AGIR): 4%

Marília Freire (PSOL): 2%

Bessa (Solidariedade) 1%

Brancos e nulos: 11%

Não sabe/não respondeu: 9%

Pesquisa espontânea

Pesquisa espontânea e única, em %:

Omar Aziz (PSD): 11%

Arthur Neto (PSDB): 8%

Coronel Menezes (PL): 5%

Luiz Castro (PDT): 2%

Pastor Peter Miranda (AGIR): 1%

Bessa (Solidariedade): 0%

Marília Freire (PSOL): 0%

Outros: 3%

Brancos e nulos: 14%

Não sabe/não respondeu: 56%