'Oficinas de Parentalidade' para famílias que enfrentam separação serão presenciais no Amazonas

Manaus/AM - As "Oficinas de Parentalidade" do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc-Famílias), coordenado pelo juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, que vinham sendo realizadas virtualmente desde 2020 em razão das medidas de prevenção à covid-19, voltará a ser presencial no Amazonas.

A prática, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), busca ajudar famílias que enfrentam processos de separação a lidar com a situação de forma saudável e amadurecida, mantendo os vínculos de ambos os genitores com os filhos, evitando práticas de alienação parental e fornecendo a pais, mães, crianças e adolescentes mecanismos para lidar com os desentendimentos e os próprios sentimentos.

Atividade realizada desde 2004, as oficinas são conduzidas pela equipe psicossocial do Cejusc/Família. Na terça-feira (26), três espaços foram preparados para a ação retomada das atividades presenciais pela equipe de 17 integrantes, entre coordenadores e estagiários do Centro: o auditório do Fórum Cível Des.ª Euza Maria Naice de Vasconcellos, que abrigou 24 adultos (pães e mães), além de duas oficinas no 1.º andar do Fórum, sendo uma para crianças e outra para adolescentes, ambas decoradas de forma lúdica.

A Oficina de Parentalidade está alinhada à Resolução 125/2010 que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses atribuindo ao Poder Judiciário o papel de pacificador social. A ideia é que os casais consigam lidar de forma positiva com a separação, garantindo um ambiente acolhedor aos filhos e que eles não apenas sobrevivam, mas amadureçam positivamente após o divórcio, trazendo uma reflexão para o momento vivenciado pela família.

Uma das presentes, que preferiu não se identificar, contou que está recém-separada e estava atenta ao tema. “Muitas pessoas entram em processo de separação com muitas mágoas e não percebem que essa situação não é um impacto somente pra ela, mas é uma transformação para os filhos. Eu percebi isso aqui e pretendo me esforçar para meu filho ter a convivência com o pai e todos os direitos”, declarou.

As próximas oficinas de 2022 estão marcadas para 30 de agosto, 28 de setembro, 25 de outubro, 29 de novembro e 13 de dezembro.