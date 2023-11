Oficina de teatro tem encerramento com peça estrelada por idosos em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), encerra a oficina “Lugar de Idoso é no Teatro: Estudos, Pesquisa e Formação de Atores a Partir de Histórias de Vida”, contemplado pelo edital “Manaus Faz Cultura 2023”, nesta terça-feira, 21, às 10h, no auditório do Parque Municipal do Idoso, com a estreia da peça "Lembranças Inesquecíveis", que tem direção do ator, dramaturgo e diretor, José Gomes, com atores amadores de 64 a 89 anos da Fundação Dr. Thomas (FDT).

Voltado para pessoas da terceira idade, o projeto teve a duração de sete semanas e ofertou atividades desenvolvidas sobre técnicas teatrais, vivências, prática de consciência vocal e corporal e construção de personagens.