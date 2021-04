Manaus/AM - A embarcação Ferry Boat Leão de Judá passou por cima de duas canoas na tarde da última terça-feira (9), nas proximidades do município de Tefé, no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra outro ângulo do acidente; confira:

Novo vídeo mostra acidente entre Ferry Boat e canoas em rio no Amazonas pic.twitter.com/obk99Y18vI — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 12, 2021

Segundo a equipe da Leão de Judá, uma canoa estava sendo rebocada por outra no meio do lago, e os ocupantes não teriam visto o Ferry Boat, que já estava próximo demais. Dois ocupantes de uma delas acabaram caindo no rio com o acidente.

A Marinha do Brasil vai instaurar um Inquérito Administrativo, a fim de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis pelo ocorrido.