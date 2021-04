Municípios do Amazonas recebem 53.750 doses de vacinas contra Covid-19

Manaus/AM - Iniciou nesta segunda-feira (12) a distribuição para os municípios das 53.750 doses de vacinas referentes à 12ª remessa, entregue para o Amazonas na última semana. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), na sexta-feira (09) passada. A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) já repassou as doses para seis municípios.



Conforme nota técnica emitida pela FVS, o Amazonas recebeu neste lote 30.750 doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz e 23 mil da CoronaVac/Butantan. As doses da Astrazeneca asseguram a segunda dose para 67,6% dos profissionais de saúde e 41,7% das pessoas acima de 80 anos. Com o quantitativo da CoronaVac, o estado alcança 67% da segunda dose para pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades.



De acordo com a FVS, a distribuição da 12ª remessa iniciou hoje com lotes sendo entregues aos municípios de Juruá, Boa Vista do Ramos, Itapiranga, Apuí, Boca do Acre e Pauini. Estes dois últimos buscaram, além das vacinas da 12ª remessa, as doses referentes ao 10º e 11º lote entregue pelo Ministério da Saúde.



Com a 12ª remessa, chega a 1.231.970 o número de doses das vacinas entregues ao estado do Amazonas, desde janeiro deste ano.



Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 644.712 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (11/04), sendo 488.803 de primeira dose e 155.909 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.



Até o momento, os três municípios do estado que mais aplicaram doses das vacinas, segundo o levantamento, são Manaus (336.645), São Gabriel da Cachoeira (21.039) e Tabatinga (18.785).