Nova unidade da DPE-AM é inaugurada em Manaus

A unidade abriga as 3ª e 7ª Defensorias de Família, que atendem questões como guarda, divórcio e pensão alimentícia, e as 1ª e 2ª Defensorias Públicas de 1ª Instância Especializadas em Atendimento ao Consumidor, que compõem o Nudecon e atuam em questões como cobrança indevida nos serviços de água e energia elétrica, por exemplo.

Na cerimônia de inauguração, estava o defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, os defensores que atuarão na unidade, autoridades estaduais e municipais, além de representantes das concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus, parceiras da DPE-AM no núcleo de atendimento.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) inaugurou ontem, quinta-feira (10), o Núcleo de Atendimento Poeta Thiago de Melo, no Shopping Phelippe Daou, localizado ao lado do Terminal de ônibus T4, na Avenida Camapuã, 2939, Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

