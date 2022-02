Mulher é vítima de notícia falsa ao ser acusada de sequestrar sobrinha no Amazonas

A vítima da informação falsa registrou um Boletim de Ocorrência contra o empresário e a menina foi ouvida no Conselho Tutelar do município.

Em viagem a Manaus, Shara se hospedou na casa delas e ao retornar para o município a sobrinha pediu para ir junto visitar os avós maternos nas férias. Shara e a menina embarcaram para Nova Olinda do Norte no dia 20 de janeiro. Dias depois a família de Shara tomou conhecimento que estavam sendo acusados de sequestros pelo empresário, pai da adolescente.

Ainda segundo Sara, a família que mora em Nova Olinda do Norte vem sendo alvo de calúnia e mentiras de um portal de notícias de Manaus. A mulher relatou ao Portal do Holanda que a mãe da adolescente é falecida, e ela mora com a avó paterna. no bairro Vila da Prata.

