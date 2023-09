No Amazonas, Borba registra aumento de 114,52% no número de turistas

Manaus/AM - O município de Borba, no interior do Amazonas, teve um aumento de 114,52% no número de turistas que visitaram a cidade em 2022, segundo o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

“Podemos ver o crescimento contínuo do turismo no Amazonas, em Borba, por exemplo, o segmento religioso mais que dobrou no ano passado em comparação com 2021, saindo de 1.784 turistas para 3.827”, pontuou o presidente da Amazonastur.

Borba foi fundada em 1728, e está localizado na margem direita do Rio Madeira. Com 42 mil habitantes, as maiores atrações da cidade ficam por conta das piscinas naturais e da maior celebração religiosa do estado: a festa de Santo Antônio, realizada anualmente no mês de junho.

Borba foi a primeira vila criada em território amazonense e está inserida na microrregião do Madeira, que ainda abrange os municípios de Apuí, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã. Só é possível chegar ao município, saindo de Manaus, de barco ou de avião.

Entre os seus destaques, estão as piscinas naturais. O balneário mais conhecido da cidade é o Balneário do Lira, que conta com duas piscinas de água doce. E no Balneário do Rio Mapiá é possível nadar nas águas do Rio Mapiá e contemplar a riqueza da natureza bem preservada do local.

É no mês de junho que a cidade tem o seu maior movimento turístico. Do dia 1º ao dia 13, o município celebra a festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Durante as duas semanas de festejo, procissões, promessas e arraiais são realizados em homenagem ao santo casamenteiro.

Em 2022, o governador Wilson Lima, sancionou a Lei 5.975/2022, que declara o festejo de Santo Antônio como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria