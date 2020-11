Nejmi Aziz pode assumir mandato na Aleam em 2021

Manaus/AM - Com a vitória do deputado estadual Augusto Ferraz (DEM) na eleição para a prefeitura de Iranduba, a ex-primeira dama do Amazonas Nejmi Aziz pode assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a partir do próximo ano.



Nejmi é primeira suplente da coligação PSD/PRB/DEM que elegeu Ferraz, Josué Neto e Ricardo Nicolau nas eleições de 2018. O prefeito eleito de Iranduba terá de renunciar até o final de dezembro, o que automaticamente confere a Nejmi o cargo de deputada titular. Caso contrário, ela pode ceder a função ao segundo suplente da coligação, Pastor Antonio Alves (PRB).



Em 2019, Nejmi foi presa durante a Operação Maus Caminhos, que investigava um esquema de corrupção na área da saúde do qual participaria também o marido, senador Omar Aziz (PSD).