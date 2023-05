Na estreia da Série C, Manaus vence Náutico de virada na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Manaus FC venceu o Náutico-PE, de virada, por 2 a 1 na Arena da Amazônia, na noite desta terça-feira (2), em disputa válida pela série C do Campeonato Brasileiro. Os gols que deram a vitória ao Gavião foram marcados pelo zagueiro Douglas e o atacante Johnatan.

Na estreia da série C, o Náutico saiu na frente e abriu o placar com lance de Jean Mangabeira, aos 32 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo da partida, Douglas garantiu o empate para o Manaus com um gol de escanteio. Logo em seguida, aos 48 minutos, Johnatan virou o jogo para o time amazonense com outro gol de escanteio.

Com a vitória, o Manaus assume a rodada com 3 pontos na tabela. Já o Náutico, soma quedas precoces nas demais competições da primeira parte da temporada, e tem a Série C como única disputa pelo resto do ano.