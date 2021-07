Mutirão de vacinação ocorre hoje em várias cidades do Amazonas; confira

Manaus/AM - A campanha Vacina Amazonas iniciou, neste sábado (10), em diversas cidades do interior do estado. A ação ocorre em Iranduba, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, Itapiranga e Urucará. Ao todo, 696 profissionais, entre servidores do Estado e das prefeituras, estão trabalhando nos cinco mutirões.

Em Iranduba a vacinação iniciou às 7h, em quatro pontos de vacinação, com funcionamento até as 18h, para atender a população a partir de 18 anos. Ao todo, 145 profissionais aplicam o imunizante divididos em mais de 20 equipes com meta de aplicar 3.450 doses, podendo alcançar até 6 mil pessoas.

No município de Urucará, na calha do Baixo Amazonas, o mutirão da campanha Vacina Amazonas contra Covid-19 iniciou às 8h, deste sábado (10/07), e segue até as 17h, na Praça Central da cidade, para pedestres e drive-thru.

Já em São Sebastião do Uatumã, os agentes de saúde também fazem uma busca ativa pela cidade, vacinando a população dentro das casas, em pelo menos sete bairros do município.

Em Itacoatiara, 322 profissionais do Estado e da Prefeitura trabalham nos pontos de vacinação em Itacoatiara, divididos em 32 equipes e pretendem vacinar cerca de 5 mil pessoas a partir de 18 anos.

Para ser vacinada, a pessoa pertencente ao público-alvo da campanha deve comparecer, apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Confira os locais de vacinação por município:

Iranduba

8h às 18h

- Praça dos Três Poderes

- UBS Fluvial do Cacau Pirera (drive-thru fluvial)

- Ginásio da Escola Izaías Vasconcelos

- Centro do Idoso

Itacoatiara

Sede do município

8h às 20h

- Avenida Parque (drive-thru)

- Escola Municipal Maria Nira Guimarães – Mutirão (pedestre)

- Escola Municipal Jamel Amed – Centro (pedestre)

8h às 17h

- Escola Municipal Osmarina Melo - Poranga (pedestre)

Zona Rural

8h às 17h

- Escola Municipal Maria Constança Pinheiro - Novo Remanso (pedestre)

- Escola Municipal Luiza Mendes – Vila do Engenho (pedestre)

- Escola Municipal Ivo Amazonense de Moura – Vila de Lindoia (pedestre)

- Escola Campo Verde - Iporá (pedestre)

Urucará

8h às 17h

- Praça Central (drive-thru e pedestre)

Itapiranga

8h às 18h

- Praça do Sagrado Coração de Jesus (drive-thru)

- Escola Municipal Maria Rosalina (pedestre)

São Sebastião do Uatumã

8h às 18h

- Rua Álvaro Maia (drive-thru e pedestre)