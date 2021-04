Municípios do Amazonas melhoram índice na vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - O número de municípios com cobertura da primeira dose abaixo de 50% caiu de 37 para 24, entre os dias 9 e 23 de abril. Ao mesmo tempo subiu, de 25 para 31, o número de municípios com cobertura de primeira dose entre 50% e 79%.



No mesmo período, o número de doses totais aplicadas no estado saiu de 626.240 para 807.270, avanço de 29%, conforme balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgado neste sábado (24). Avanço maior obteve a vacinação de segunda dose, que subiu 52,6%, saindo de 150.161 para 229.233 doses em duas semanas. Já na primeira dose, o aumento foi de 21,4% no período, saindo de 476.079 para 578.037 doses aplicadas.



O destaque entre os municípios do interior fica para Iranduba que, há duas semanas, ocupava o primeiro lugar no ranking dos que menos vacinavam e agora subiu 11 posições, aparecendo em 12º lugar, embora ainda continue na lista dos que estão abaixo de 50% na cobertura de primeira dose.



Em duas semanas do plano de ação, mais 13 municípios conseguiram ultrapassar 50% de vacinação com primeira dose. Também subiu, de 1 para 7, o número de municípios com cobertura de primeira dose maior que 80%. Além de Manaus, que há duas semanas era o único nessa condição, Urucará, Itamarati, Carauari, Guajará, Fonte Boa e Humaitá já aplicaram mais de 80% da primeira dose em seus grupos prioritários.



Desafios do interior – O que mais vem dificultando a operacionalização do plano de vacinação dos municípios do interior são as limitações impostas pela baixa oferta do imunizante e o envio fracionado das remessas pelo Ministério da Saúde.



Incentivo à segunda dose – A estratégia de Governo também visa avançar mais rápido na segunda dose na capital e interior. Com o início da vacinação dos primeiros grupos de idosos, que receberam as doses da vacina da AstraZeneca/Fiocruz entre janeiro e fevereiro e que três meses depois já poderão tomar a segunda dose, o desafio dos municípios é avançar nessa fase da campanha.