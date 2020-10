MPF transfere feriado do Dia do Servidor para 30 de outubro no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público Federal (MPF) transferiu de 28 de outubro (quarta-feira) para 30 de outubro (sexta-feira), as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público no âmbito da Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM) e das Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) a ela vinculadas.

Assinada pelo procurador-chefe do MPF no Amazonas, Thiago Corrêa, a portaria nº 119, publicada no Diário Eletrônico do MPF (DMPF-e) desta quinta-feira (22) levou em conta o disposto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que também oficializou a transferência do feriado para a mesma data.