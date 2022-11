MPF oferece atendimento virtual ao cidadão no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público Federal no Amazonas lançou o serviço de “Atendimento Virtual”, que ocorrerá pela plataforma Zoom por videochamada. O objetivo é ampliar e democratizar o atendimento aos cidadãos que procuram a instituição em busca de orientações sobre as competências e os serviços prestados pelo MPF.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, pelo link https://mpf-mp-br.zoom.us/my/pramsac. Reforça-se que, pelo computador, não é necessário baixar ou instalar o aplicativo Zoom, sendo possível realizar o atendimento virtual via navegador. Já no celular, é necessário instalar o app.



Além do Amazonas, nesse primeiro momento, o projeto-piloto prevê o atendimento virtual do MPF em outras três regiões: Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. A expectativa é de que o serviço online se expanda e atenda a todo Brasil até o final de 2023. Os links para as salas de atendimento virtual estão disponíveis no MPF Serviços, na seção “Ficou com dúvidas?”. Acesse aqui!



Destaca-se que os atendimentos presenciais continuam ocorrendo por meio das Salas de Atendimento ao Cidadão, presentes em todas as capitais e no Distrito Federal, e pelo MPF Serviços.



Saiba onde encontrar uma unidade física do MPF: https://www.mpf.mp.br/unidades/unidades_principal_view.



Confira algumas orientações importantes para acessar o atendimento virtual do MPF:



- Após preencher as informações preliminares de identificação, você será direcionado a uma sala de espera, local onde aguardará para iniciar o atendimento virtual;

- Em caso de acesso simultâneo por mais de um usuário, o atendimento ocorrerá pela ordem de chegada (acesso à ferramenta). Os demais usuários deverão aguardar a disponibilidade de atendimento na sala de espera;

- Recomenda-se o uso de fone e webcam externos, caso o computador não possua acoplado.