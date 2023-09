MP participa de audiência pública sobre invasões no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) participou, na terça-feira (12), da Audiência Pública realizada pela 2ª Vara da Comarca de Coari sobre loteamentos clandestinos no município. O Promotor de Justiça Rafael Del Castillo da Fonseca, titular da 1ª Promotoria de Justiça, esteve representando o MPAM. Também participaram o Magistrado Nilo Marinho Neto, o Defensor Público Thiago Torres, o Procurador-Geral Municipal Kleyson Dantas, bem como Vereadores, Secretários e a população em geral.

A Audiência atende a Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Amazonas, que, inicialmente, buscava pavimentação asfáltica na via de acesso a um Loteamento Popular. Durante a sessão, entretanto, obteve-se informações de que se trata de um problema maior, com alguns bairros e loteamentos irregulares que não possuem distribuição pública de água, energia e pavimentação asfáltica.

“A importância da presença e atuação do MPAM se dá no sentido de buscar formas de resolver a demanda, obtendo um planejamento para que o Poder Público instale tais serviços e infraestruturas; acompanhar e fiscalizar novos loteamentos, evitando problemas futuros idênticos ao detectado e punir os Empresários responsáveis pelos loteamentos clandestinos, principalmente de forma pecuniária, já que eles buscam o lucro através da prática de ilícitos, iludindo populares com o sonho da casa própria a preço abaixo do mercado”, explicou o Promotor de Justiça Rafael Del Castillo da Fonseca.