Recheio diferente: Casal encontra rã dentro de picolé de açaí no Amazonas

Manaus/AM - Um casal foi surpreendido por um rã dentro de um picolé, na última quarta-feira (13), na cidade de Boca do Acre, no interior do Amazonas,

A imagem viralizou ao ser compartilhada no TikTok da mulher, Ana Paula da Silva. No vídeo, ela conta que por conta do calor, o marido resolveu se refrescar comendo um picolé de açaí.

Em dado momento, ele percebeu algo estranho e ao observar mais de perto, descobriu que se tratava de uma rã. Ana Paula ficou chocada com o que viu e dividiu o registro com seguidores na rede social,

“E meu marido que só queria passar o calor e teve essa surpresinha:Picolé de açaí com recheio de rã”, escreveu ela.