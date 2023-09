Mais de 77 mil pessoas utilizaram transporte rodoviário em agosto no Amazonas

Manaus/AM - O fluxo de passageiros que utilizam o serviço de transporte rodoviário intermunicipal continua crescendo diariamente no Amazonas. Em agosto, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) registrou um crescimento de 23,59%, em comparação ao mês de julho deste ano.

O Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), da Arsepam, informou que 77.436 usuários optaram pelo modal. E no mês anterior, o número chegou a 62.655. Com a intensificação na fiscalização, houve um incremento de 43,05% nas inspeções, sendo 6.938 em agosto e 4.850 em julho.

Após as notificações, os condutores se comprometeram em efetuar o cadastro ou recadastro junto à autarquia estadual. Em caso de descumprimento, uma multa gravíssima no valor de R$ 695 será aplicada, conforme estabelece a Resolução N.º 005/2020 – Cercon/Arsepam. No caso de reincidência, o preço da multa dobra de valor.

Postos e movimentação

No mês de agosto, o posto de fiscalização que apresentou maior movimento foi a Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba, com 32.228 passageiros; seguido pela Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, na zona centro-sul, com 21.887; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), na zona norte, com 12.841; e, por fim, Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 705.

Com saída de Manaus, os destinos mais procurados pela população no mês foram os municípios de Iranduba (19.873 – 25,66%), Itacoatiara (9.368 – 12,09%), Presidente Figueiredo (6.170 – 7,96%), distantes respectivamente, 27, 176 e 117 quilômetros da capital.

Gratuidades

Ao todo, 9.775 pessoas obtiveram gratuidades no sistema rodoviário intermunicipal de passageiros. Destas, 5.792 foram totais e 3.983 com descontos de 50% nas passagens.

O maior público que recebeu o benefício foi dos idosos, com 7.523, sendo 3.911 parciais e 3.612 totais; seguido por crianças, com 1.392; Pessoas com Deficiência (PcDs), com 550, em que 72 foram com desconto e 478 totais; policiais e bombeiros militares, com 306; e estudantes, com 4 gratuidades.