MP Amazonas divulga resultado final de seleção para estagiário de Direito

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), divulga nesta quinta-feira (28), o resultado final do XXII Processo Seletivo de Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

Confira o resultado: