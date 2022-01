MP-AM recomenda que shoppings exijam passaporte vacinal de frequentadores

O objetivo é reduzir os riscos de contaminação e também de internações nos hospitais do Amazonas. Recentemente, o secretário de Saúde, Anoar Samad, afirmou que 78% dos pacientes internados atualmente com o diagnóstico de covid-19 não estão vacinados.

O documento também propõe algumas medidas que já começaram a ser tomadas pelo governo, como a proibição de shows, funcionamento de boates e outros e a fiscalização do uso do álcool em gel, máscaras de proteção e distanciamento social.

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) elaborou uma lista de medidas recomendadas ao governo para controlar o avanço da nova onda da covid-19 no estado.

