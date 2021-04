MP acompanha ações para castração de animais de rua no interior do Amazonas

O Procedimento foi instaurado após uma denúncia ter sido feita na Promotoria pela Organização Não Governamental (ONG) Amigos dos Animais em Situação de Rua (Cães e Gatos). A entidade solicitou o apoio do Poder Público para intervir no Controle Populacional dos animais em situação de abandono.

De acordo com o Promotor de Justiça Sylvio Henrique, a integração entre os órgãos é uma importante medida para evitar a proliferação de zoonoses, doenças que passam dos animais para os humanos. "Os cães e gatos ficam abandonados e sofrem com doenças. Como a maioria não é castrada, a cidade registra um aumento populacional das espécies. O programa de manejo dessa população através da castração vai minimizar esses problemas e trazer qualidade aos animais”.

Manaus/AM - Com um comedouro para alimentar animais de rua instalado em frente ao prédio, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar as ações municipais destinadas à castração de animais em situação de rua, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.