Amazonas tem queda de 80% em mortes por covid, mas segue na fase laranja

Manaus/AM - Após enfrentar a fase mais negra desde o início a pandemia no estado, o Amazonas registrou no mês de março queda de 80% no número de mortes por covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

Para chegar a essa informação, a FVS levou em consideração um comparativo entre o mês de janeiro, período do pior colapso da história no sistema de saúde, e março que colheu os resultados das medidas restritivas de quase 60 dias.

O boletim epidemiológico aponta que em janeiro o estado registrou 3.556 mortes pela covid, em março os óbitos caíram para 670, ou seja, uma redução de 80%. Apesar disso, o Amazonas ainda está na fase laranja da pandemia e não deve vacilar ou escancarar com aglomerações novamente, sobretudo quando há uma nova variante em circulação.

Para especialistas, o bom resultado se deve muito ao isolamento social e ao fechamento do comércio que impediu a cepa P1 de se propagar ainda mais. Mesmo assim, para eles, não é tempo de relaxar nos cuidados e as regras válidas continuam as mesmas: máscara, álcool em gel e distanciamento. A fiscalização e monitoramento de novos casos também devem continuar por parte das autoridades.

E enquanto o Amazonas decai nos casos de novas infecções e mortes, infelizmente o resto do país amarga um número absurdo de perdas diárias. Ontem (1), o Brasil bateu recorde com mais de 3 mil mortos por covid-19.

Muitas cidades enfrentam situação semelhante a de Manaus em janeiro, quando a falta de leitos, oxigênio, remédios e profissionais ceifaram dezenas de vidas.