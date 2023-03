Motociclistas se chocam em cruzamento; vídeo mostra acidente em Manacapuru

Manaus/AM - Um acidente de trânsito entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas, nesta terça-feira (7), no cruzamento da avenida Padre Rafael com a rua Castro Alves, no Centro de Manacapuru, interior do Amazonas.

Acidente entre motocicletas no município de Manacapuru, interior do Amazonas pic.twitter.com/5JuPzqfc7d — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 7, 2023

Uma câmera de segurança flagou o momento da colisão As imagens mostram que a motocicleta que estava na rua Castro Alves - que tem uma faixa de pare - e não parou no cruzamento e foi atingida em cheio pelo outro veículo que estava na avenida Padre Rafael, que é a via principal.

Três homens e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos por populares e encaminhados ao hospital do município. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.