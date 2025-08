Motociclista morre após colidir com caminhão de lixo no bairro Educandos

O motociclista, que morreu ainda no local do acidente, sofreu um grave ferimento na cabeça e teve fratura na perna.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu na Avenida Presidente Kennedy. O motociclista trafegava na via quando bateu violentamente contra o caminhão de lixo. Uma perícia deve confirmar se o homem estava ou não em alta velocidade.

