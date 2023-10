Motociclista morre ao colidir com poste e ter crânio esmagado na Ponte Rio Negro

O poste desabou do outro lado da via e a fiação ficou completamente exposta na pista. Por isso, foi necessário acionar uma equipe para desligar a rede elétrica.

No momento da tragédia, ele trajava uma camisa vermelha, uma bermuda branca e pilotava uma moto de cor preta. Com ele também foi encontrado um capacete rosa.

Na ocasião, a vítima pilotava uma motocicleta de placa QZA 6A65, mas perdeu o controle da direção, colidiu com um poste de energia e foi a óbito na hora. Ele sofreu afundamento na região da face e teve o crânio esmagado com o impacto.

Manaus/AM - Um acidente gravíssimo, na Ponte Rio Negro, deixou um homem morto na madrugada desta segunda-feira (23), no sentido do município de Iranduba.

