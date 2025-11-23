Moto cai em cratera na BR-174 e casal fica ferido ao ser arremessado





Manaus/AM – Um motociclista e uma mulher, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram feridos em um acidente grave causado por um buraco na pista no quilômetro 126 da BR-174, na noite deste sábado (22).

O homem conduzia o veículo pela via, com a esposa na garupa, quando, ao se aproximar da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), bateu em uma cratera na estrada devido à escuridão e à falta de isolamento no local.

O impacto foi tão intenso que quebrou o aro de uma das rodas e lançou as vítimas ao solo. Elas precisaram ser levadas de ambulância para o hospital de Presidente Figueiredo.

Enquanto aguardavam o socorro, o homem e a esposa só não foram atropelados por outros veículos porque policiais militares interditaram o trecho e permaneceram sinalizando a cena acidente com lanternas.

Moradores e condutores cobram medidas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), quanto à situação e afirmam que acidentes se repetem todos os dias na rodovia por conta da falta de manutenção.