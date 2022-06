Morre Maria Lins, mãe do presidente do TRE-AM, Desembargador Jorge Lins

O TRE-AM, em nome dos membros, servidores, colaboradores e estagiários lamentou a morte da mãe do Desembargador. "Externamos sinceras condolências e nos solidarizamos neste momento de dor, com familiares e amigos", diz a nota.

Manaus/AM - Morreu nesta terça-feira (28), Maria Isabel Lopes Lins, mãe do Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A causa da morte não foi divulgada.

