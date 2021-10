Morre aos 93 anos Walderez Simões, fundadora do Grupo Simões

Walderez Simões, esposa do fundador do grupo Simões, morreu no último domingo (10), aos 93 anos de idade.

Natural do Careiro da Várzea, no Amazonas, Walderez se casou com português Antônio Simões, com quem fundou e trabalhou com ele em uma padaria, o primeiro comércio da família.

A matriarca deixa cinco filhos, netos e bisnetos.

O velório e sepultamento serão reservados para a família. A causa da morte não foi divulgada.