Morre Affonso Júnior, apresentador do Peixe-Boi Anavilhanas de Novo Airão

A morte do artista foi lamentada nas redes sociais de todas as agremiações por onde já passou.

Affonso era conhecido por apresentar vários festivais folclóricos no estado como no Peixe Ornamental Acará-Disco, de Barcelos, no grupo de Ciranda Flor Matizada Cirandas, de Manacapuru, e no Boi-Bumbá Garanhão, de Manaus.

