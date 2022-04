Linha aérea é notificada após cancelamentos de voos no Amazonas

Manaus/AM - O Procon Amazonas emitiu duas notificações para a Voepass Linhas Aéreas, após diversos relatos de cancelamentos de voos no Amazonas, desde o feriado da Páscoa. O órgão encaminhou a documentação nesta quarta-feira (27), e a empresa tem dez dias para apresentar resposta.

Em uma das notificações, o Procon pede que a companhia aérea responda quantos voos foram cancelados em 2022 e os motivos para os cancelamentos. Em caso de viagem não realizada por alguma questão técnica da aeronave, a empresa deve apresentar documentação que comprove o fato, assim como o histórico de manutenções recentes.

Além disso, o Procon também solicitou que a Voepass preste esclarecimentos sobre o atendimento físico e imediato aos passageiros no aeroporto, já que não há esse serviço disponível para os clientes da companhia.

“O Procon-AM tem recebido inúmeras denúncias sobre cancelamentos, tanto de voos com saída do interior, como da capital. Nossas notificações visam garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores, e sobretudo, a segurança dos passageiros”, frisa o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

O titular do Procon-AM acrescenta que a determinação do Governo do Estado é para que as demandas sejam atendidas e que os amazonenses possam usufruir das relações de consumo de forma eficiente e transparente, impulsionando as atividades econômicas do estado e o turismo é uma delas.

Caso a empresa não responda ou o retorno seja considerado insatisfatório, será aplicada multa.