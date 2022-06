Moradores celebram pagamento de indenizações do Anel Viário Leste em Manaus

Manaus/AM - O primeiro pagamento de indenizações a proprietários de imóveis na área de construção do Anel Viário Leste foram autorizados e cerca de 93 moradores estão incluídos nos pagamentos, que totalizam R$ 12,5 milhões liberados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

As desapropriações do primeiro lote de pagamento do Anel Viário Leste fazem parte da região localizada próxima ao Museu da Amazônia (Musa).

Avanços no projeto

Com a conclusão dos pagamentos, a construtora responsável pela obra estará apta a iniciar o processo de demolição dos 113 imóveis de propriedade das 93 famílias indenizadas, liberando as frentes de obras. Dessa forma, avançarão os serviços de drenagem e pavimentação das vias que farão a interligação do Anel Viário Leste, que inicia na Reserva Florestal Adolpho Ducke, zona norte de Manaus, e vai até a antiga Bola da Suframa, na zona sul da capital.

“Vai trazer muita melhoria para o bairro, trazer empregos e vai tirar o fluxo de carretas de dentro da cidade, que vai servir muito para a melhoria do trânsito. Nós vamos morar no Novo Israel, eu agradeço muito o que o governador está fazendo pela nossa região, fica um legado muito bom para quem fica nesta comunidade”, apontou o microempresário Valdecy Rocha, 49.

Mais 51 famílias devem ser indenizadas até o final do segundo semestre. São proprietários de imóveis de áreas que fazem parte da frente 3 e da prioridade 4 da obra.

Obra

O Anel Leste contempla 18,3 quilômetros de extensão, iniciando no trevo da avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, e terminando na avenida Margarita, no trecho que compreende o entorno da Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Os investimentos no Anel Leste são de mais de R$ 203 milhões. O contrato foi assinado em 2013 e ficou paralisado por cerca de cinco anos. O projeto começou a sair do papel somente na gestão do governador Wilson Lima. Juntamente com o Anel Sul, o Anel Leste forma a maior obra de mobilidade urbana de Manaus.