'Zap da Cheia' recebe mais de 370 demandas entre abril e maio no Amazonas

Manaus/AM - Entre os meses de abril e maio deste ano, o Zap da Cheia (98431-7941) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou mais de 370 atendimentos relacionados à cheia dos rios e outras demandas, tanto na capital como no interior do Estado. O Zap da Cheia foi criado para auxiliar o GT Enchentes não só no recebimento de denúncias da população, mas também para facilitar o encaminhamento das solicitações para providências junto ao Poder Público.

De acordo com a defensora pública Dâmea Mourão, coordenadora do Núcleo de Moradia e Fundiário (Numaf), este ano a maioria das demandas vieram do interior, que atualmente possui 41 municípios em situação de emergência. Neste caso, as denúncias foram enviadas para verificação dos 11 polos da instituição.

Em Manaus, foram realizadas diversas visitas técnicas aos bairros mais atingidos, a fim de ouvir os moradores e buscar soluções extrajudiciais e imediatas, principalmente quanto a construções de pontes e limpeza de igarapés.

Nesse sentido, na capital, a Defensoria expediu 12 ofícios a órgãos como Defesa Civil do Município, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e de Limpeza Pública (Semulsp).

Como denunciar?

O Zap da Cheia permanece em funcionamento (98431-7941). Para enviar uma denúncia, o morador da área atingida pela subida das águas deve enviar fotos e vídeos de até um minuto, explicando o problema, e apresentando endereço completo, como município, rua, bairro. As mensagens devem ser encaminhadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e as informações vão contribuir para o atendimento da demanda.