Homem morre ao ser atropelado na saída de bar no Amazonas

Manaus/AM – Um homem, identificado como Oscar da Silva Leite, 51 anos, morreu depois de ser atropelado na noite desse domingo (5), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

Oscar estava bebendo em um bar na área do balneário do Miriti, por volta das 19h10, e quando saia do local, foi tentar atravessar a rua e acabou sendo atingido por um carro modelo Hilux.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista permaneceu na cena do atropelamento e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.