Morador repassa pista sobre possível localização de Dom e Bruno na Amazônia, diz Plínio Valério

Manaus/AM - A Ouvidoria Geral do Senado recebeu nesta quarta-feira (15), uma mensagem enviada por um morador da região do Vale do Javari, no Amazonas, dando as coordenadas de uma possível localidade em que estariam os corpos do Jornalista inglês Dom Phillips, e do indigenista Bruno Araújo.

Na mensagem enviada por e-mail, o morador diz que, através de um aplicativo utilizado em buscas, ele observou um ponto preto perto do Rio Itaquaí, onde se concentram as operações da Força Tarefa e acha que pode ser um sinal dos corpos dos desaparecidos.

O senador Plínio Valério (PSDB), ouvidor do Senado, está em contato com as autoridades da Marinha para repassar a mensagem e, avaliar a veracidade, e ver que providências podem ser tomadas.