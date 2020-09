Ministro pede ajuda de Braga para mobilizar amazonenses em defesa da BR-319

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi acionado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, nesta sexta-feira (18), para que ajude na mobilização da população amazonense em defesa da repavimentação da BR-319. O ministro trocou mensagens com o senador nas redes sociais, com Freitas afirmando que “este governo está determinado em fazer acontecer”, em referência a recuperação da rodovia.

Na última quinta-feira (17), o ministro de Infraestrutura publicou vídeo nas suas redes sociais chamando amazonenses e rondonienses para uma grande mobilização em defesa da BR-319. “Está na hora das forças vivas do Amazonas e Rondônia mostrarem o protagonismo para exigir a conclusão da BR-319”, disse Tarcísio de Freitas. A rodovia liga os dois estados do Norte, e a conclusão das obras vem sendo aguardada há décadas.

Nesta sexta-feira, Eduardo Braga usou suas redes sociais para destacar o empenho do ministro Tarcísio de Freitas no processo de repavimentação da BR-319, que começou em 2019. “O ministro de Infraestrutura dá ao Brasil mais uma demonstração de conhecimento sobre o que é, de fato, prioridade para o povo amazônida. Estamos juntos e permanentemente mobilizados nessa empreitada que é a repavimentação da BR-319”, escreveu o senador.

Nos últimos anos, Eduardo Braga intensificou a defesa pela rodovia federal junto ao governo federal e a mobilização do senador tem sido destacada pelo ministro de Infraestrutura em todos os encontros com o parlamentar amazonense, inclusive virtuais, em livres. No dia 19 de agosto, em almoço com o presidente Jair Bolsonaro, Braga voltou a defender a conclusão da BR-319 e a importância da manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM).