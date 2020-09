Cobra dentro de secretaria municipal assusta trabalhadores no Amazonas

Manaus/AM - Funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Novo Airão, no interior do Amazonas, foram surpreendidos nesta sexta-feira (18) por uma cobra que estava no terrero do órgão.



A cobra da espécie Jiboia, tinha cerca dois metros, foi capturada pela Defesa Civil e levada para uma área de mata da cidade.



Segundo o BiologiaNet, embora se tenha a crença de que a espécie seja venenosa durante alguns meses do ano, elas não apresentam glândulas de veneno, nem dentes inoculadores. Suas presas morrem por constrição, impedindo o fluxo sanguíneo.