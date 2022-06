Ministro do STJ Mauro Campbell lança livro em Manaus

Manaus/AM - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell lançou o livro 'Recurso Especial', nesta segunda-feira (06), no auditório da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam), no bairro Aleixo, zona Centro-Sul. O livro também tem a autoria de Eduardo Arruda Alvim, Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Tesolin.

O livro parte da análise completa dos conceitos essenciais da Teoria Geral dos Recursos, levando em consideração a relevância destes para uma compreensão dos contornos contemporâneos do recurso especial, para, em sequência, esmiuçar cada uma das diversas peculiaridades existentes nesta espécie de recurso, peculiaridades estas que o tornam tão diverso dos recursos ordinários.

Mauro Campbell Marques é natural de Manaus e foi indicado ao cargo de ministro do STJ quando era Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, onde atuou por três biênios, tendo exercido diversas atividades na área de segurança pública, como as de secretário de Justiça e secretário de Segurança Pública no Amazonas. O ministro integra atualmente a Segunda Turma e a Primeira Seção do STJ, tendo exercido a presidência de ambos os colegiados, além de participar da Corte Especial. É membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e exerce a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral.