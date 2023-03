Manaus/AM - A ministra Rosa Weber visita o Amazonas nesta segunda-feira (20). A presidente do Supremo Tribunal Federal irá ao Vale do Javari, terra indígena localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará.

No local, Weber participa da adesão do Amazonas ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, além de tratar de questões referentes ao assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips.