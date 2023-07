Militares fazem buscas por adolescente desaparecido há mais de 10 dias em mata no Amazonas

Manaus/AM - Raimundo de Lima, de 15 anos saiu para caçar com um grupo de amigos, mas acabou se perdendo na mata, no dia 2 de julho, na região do Rio Madixí, no município de Barcelos, no Amazonas. Ele está desaparecido há mais de dez dias.

A Defesa Civil, Exército e Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo adolescente, mas até o momento foram vistos rastros nas trilhas que podem ser do jovem.

Além disso, barulho de tiro foi ouvido no meio da mata, no entanto, até o momento nada foi encontrado. As buscas por Raimundo seguem neste sábado (15).