Após greve dos professores, reposição de aulas do ensino regular começa hoje no Amazonas

O Calendário Especial foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), por meio da Resolução 079/2023, e divulgado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar para as Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs).

No caso do Ensino Regular, serão utilizados 11 sábados para a reposição das aulas:

A reposição das aulas perdidas durante a greve dos professores, para os alunos do ensino regular começam neste sábado (15) no Amazonas. Os estudantes terão um calendário de reposição de aulas composto por 13 datas, que serão concluídas em outubro. Já para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), as atividades de reposição se estenderão até o dia 28 do mesmo mês, as aulas começaram na sexta-feira (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.